В военном ведомстве РФ заявили, что Украинский научно-технологический центр финансировался через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США.

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Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов назвал на брифинге имена лиц, задействованных в военно-биологической деятельности на Украине. Так, по его словам американец Кертис Белаяч является исполнительным директором Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), распределявшего гранты на исследования.

«Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Фил Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения ОМП», - добавил Кириллов.

Он рассказал, что УНТЦ финансировался через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США.

Центр реализовал более 500 научно-исследовательских проектов с 2014 по 2022 годы. Его деятельность велась на Украине, в Грузии, Молдавии, Азербайджане, отметил Кириллов.