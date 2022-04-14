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В МО РФ раскрыли имена западных кураторов, задействованных в реализации военно-биологических программ на Украине

16:16 14.04.2022
В военном ведомстве РФ заявили, что Украинский научно-технологический центр финансировался через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России, ТРК ВС РФ "Звезда"
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Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов назвал на брифинге имена лиц, задействованных в военно-биологической деятельности на Украине. Так, по его словам американец Кертис Белаяч является исполнительным директором Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), распределявшего гранты на исследования.

«Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Фил Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения ОМП», - добавил Кириллов.

Он рассказал, что УНТЦ финансировался через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США.

Центр реализовал более 500 научно-исследовательских проектов с 2014 по 2022 годы. Его деятельность велась на Украине, в Грузии, Молдавии, Азербайджане, отметил Кириллов.

© Минобороны России

Минобороны России сегодня опубликовало документы о деятельности биологических лабораторий Соединенных Штатов на Украине. Результаты анализа документов были изложены на брифинге начальником войск РХБЗ России Игорем Кирилловым. Он заявил, что Соединенные Штаты последовательно наращивают свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира.

Напомним, в Госдуме РФ инициировали проведение парламентского расследования деятельности американских биологических лабораторий. Об их существовании на Украине еще в марте сообщили российские военные и обнародовали документы, подтверждающие подобную деятельность.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Сергей Александров

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