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Путин заявил, что отказ Запада сотрудничать с РФ ударил по миллионам европейцев

Алексей Курильченко
13:18 13.04.2022
Президент отметил, что США также отказываются сотрудничать в сфере энергетики, что привело к энергетическому кризису в стране.
Путин заявил, что отказ Запада сотрудничать с РФ ударил по миллионам европейцев
© Фото: Wang Ying, Xinhua, Globallookpress
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Отказ западных стран сотрудничать с Россией в различных сферах, в том числе и энергетике, привели к тому, что европейцы и американцы столкнулись с зашкаливающей инфляцией. Российский лидер отметил, что от этого пострадали миллионы людей.

«Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», - заявил президент на совещании по развитию Арктики.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что рост цен на продовольствие и бензин во всем мире вызван проводимой Россией специальной военной операцией. Американский президент призвал конгресс США в срочном порядке решить проблему с высокой инфляцией в стране.

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