Путин заявил, что поставки энергоносителей из США в Европу в разы дороже, чем из России

По словам российского лидера, замена газа для Европы на данный момент попросту отсутствует.

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Президент России Владимир Путин заявил, что партнеры из недружественных стран признают, что не смогут обойтись без энергоресурсов РФ, включая газ. По его словам, замена данного ресурса для Европы на данный момент попросту отсутствует.

«А поставки из других стран, прежде всего из Соединенных Штатов, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, именно в разы. Отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики», - отметил российский лидер в рамках совещания по нефтегазовой отрасли.

Помимо этого, глава государства добавил, что западные страны пытаются свалить на Россию собственные просчеты в зеленой энергетике.

Ранее СМИ сообщили о первых поставках Китаю российских нефти и газа за юани. По данным прессы, расчет за энергоресурсы в юанях потенциально способен пошатнуть доминирование доллара в мировой торговле.