Битое стекло: кадры с места аварии с участием грузовика и автобуса с детьми в Мордовии

В результате происшествия четверых детей доставили для осмотра в больницу.

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В социальных сетях появились кадры с места столкновения перевозившего детей автобуса и грузового автомобиля в Саранске. На них можно увидеть повреждения, которые получил автобус в результате ДТП.

Инцидент произошел в 7.50 10 апреля на улице Советской. Водитель автобуса Neoplan, следовавшего из Тольятти, выехал с второстепенной дороги на главную, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В автобусе находилось 55 человек, включая 48 детей, которые ехали на соревнования по плаванию.

«В медицинское учреждение с целью обследования обращались водитель и двое пассажиров грузового автомобиля и четверо несовершеннолетних пассажиров автобуса, все после осмотра отпущены», - уточнили в главке МВД по республике Мордовия.

Ранее в Московской области пассажирский автобус сорвался с моста. В результате два человека погибли, еще 14 были доставлены в больницы.