В ОДКБ обсудили совершенствование механизмов кризисного реагирования

В Москве под председательством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова завершилось заседание Военного комитета ОДКБ. Также на нем обсуждалось совершенствование механизмов применения коллективных сил.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В Москве под председательством начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова завершилось заседание Военного комитета ОДКБ. Об этом сообщает Минобороны России.

Оно прошло в формате видеоконференции. В заседании приняли участие военачальники уровня начальников Генштабов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.

«В ходе заседания участники обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности и договорились координировать совместные действия по нейтрализации угроз военной безопасности», - говорится в сообщении.

На заседании определили порядок реализации предложений министров обороны государств - членов ОДКБ, высказанных 13 января 2022 года. Они касались совершенствования механизма кризисного реагирования и организации применения коллективных сил ОДКБ.

Также были рассмотрены вопросы совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в текущему году. На заседании определили и направления дальнейшей работы по совершенствованию организации международных полетов авиации вооруженных сил стран - участниц ОДКБ.

Было отмечено, что итоги заседания будут способствовать укреплению системы коллективной безопасности и региональной стабильности.

Также сообщается, что участники обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах ОДКБ и договорились координировать совместные действия по нейтрализации угроз военной безопасности стран-участниц.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении 12 украинских военных объектов при помощи высокоточного оружия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров