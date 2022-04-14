ФСБ сообщила об обстреле погранпункта под Брянском со стороны Украины

В результате минометного обстрела были повреждены два автомобиля, люди не пострадали.

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В Брянской области со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт пропуска «Новые Юрковичи». Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ. В результате обстрела были повреждены два автомобиля беженцев, никто не пострадал.

«13 апреля подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска "Новые Юрковичи" ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы. Получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам. Пострадавших нет», - цитирует ТАСС сообщение ФСБ.

Ранее власти Курской области сообщили об обстреле погранпункта в деревне Гордеевка. Согласно сообщению в соцсетях, пострадавших нет.