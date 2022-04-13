В стране и мире Власти Курской области сообщили об обстреле погранпункта со стороны Украины Алексей Курильченко Согласно сообщению, в результате стрельбы в районе деревни Гордеевка никто не пострадал. © Фото: Владислав Сергиенко, РИА Новости Читайте нас на: Пункт пропуска в деревне Гордеевка Курской области был обстрелян со стороны Украины. Согласно сообщению в соцсетях, пострадавших нет. «Час назад была слышна стрельба из огнестрельного оружия на сопредельной территории в районе д. Гордеевка. Жертв и разрушений с нашей стороны нет», - сообщалось на странице «ВКонтакте» Кореневского района. Ранее в Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что журналисты из ЛНР и России попали под обстрел украинских вооруженных сил в одном из населенных пунктов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика