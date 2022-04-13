В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Власти Курской области сообщили об обстреле погранпункта со стороны Украины

Алексей Курильченко
15:00 13.04.2022
Согласно сообщению, в результате стрельбы в районе деревни Гордеевка никто не пострадал.
Власти Курской области сообщили об обстреле погранпункта со стороны Украины
© Фото: Владислав Сергиенко, РИА Новости
Читайте нас на:

Пункт пропуска в деревне Гордеевка Курской области был обстрелян со стороны Украины. Согласно сообщению в соцсетях, пострадавших нет.

«Час назад была слышна стрельба из огнестрельного оружия на сопредельной территории в районе д. Гордеевка. Жертв и разрушений с нашей стороны нет», - сообщалось на странице «ВКонтакте» Кореневского района.

Ранее в Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что журналисты из ЛНР и России попали под обстрел украинских вооруженных сил в одном из населенных пунктов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:54 В стране и мире
Песков назвал преследование Медведчука яркой иллюстрацией киевского режима
15:18 В стране и мире
Рябков: попытки Запада замедлить спецоперацию на Украине будут жестко пресекаться
13:57 В стране и мире
СФ одобрил закон о штрафах за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне
13:07 Армия
Видео
Мастера воздушного боя: кадры тренировки экипажей Су-27 в небе Балтики
14:48 В стране и мире
Путин заявил о необходимости утвердить сводный план развития Северного морского пути до 2035 года
Популярное
Видео
МО РФ: в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих
Видео
МО РФ опубликовало кадры артобстрела батареи гаубиц Д-20 Вооруженных сил Украины
Зеленский опубликовал фото якобы задержанного Медведчука
Видео
Паника и кровь: первые мгновения после нападения в метро в Нью-Йорке попали на видео
Видео
Путин назвал трагедией происходящее на Украине
Видео
Космонавт Скворцов попросил Путина передать командующему спецоперацией побывавшее на орбите Знамя Победы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.