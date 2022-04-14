Глава МИД Турции заявил, что введение санкций против РФ - нереалистично

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Присоединение Турции к антироссийским санкциям выглядит не реалистично. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы следим за санкциями ООН, соблюдаем их. Но в плане подключения к санкциям отдельных стран, думаю, сами страны понимают, что при посреднической позиции Турции это не реалистично», - заявил он в интервью телеканалу NTV.

По его словам, часто звучит вопрос, закроет ли Турция небо, в ответ на который звучит заявление о том, что посредническая позиция Анкары рассчитана на стабилизацию ситуации.

Ранее сообщалось, что Анкара рассматривает вариант приобретения у России истребителей Су-75 в случае, если США откажутся поставлять Турции свои самолеты.