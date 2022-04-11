Макрон против Ле Пен: чем закончился первый тур президентской гонки во Франции

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Разбитые витрины, подожженные мусорные баки, грабежи и мародерства. Так на результаты первого тура президентских выборов реагируют жители крупнейших городов Франции. На улицах сотни недовольных. Громче всего звучит лозунг «Ни Ле Пен, ни Макрон». Разогнать агрессивную толпу силовикам удается с большим трудом.

По данным МВД Франции после обработки 100% бюллетеней, Эммануэль Макрон обходит основного конкурента - Марин Ле Пен - менее чем на 5%. При том, что явка на избирательных участках рекордно низкая за последние 20 лет. Больше четверти французов в голосовании участие не приняло.

«Мы явно видим чуть меньшую мотивацию избирателей, чем пять лет назад. Вероятность участия, интерес к кампании чуть ниже, потому что французский электорат истощен после "желтых жилетов", COVID-19, кризиса на Украине. Многие люди в замешательстве, они не знают, в чем смысл выборов, многие верят, что Макрон вновь победит, и это тоже не добавляет избирателям мотивации», - считает политолог Бруно Котр.

К действующему президенту Макрону у французов много претензий. Его обвиняют в пренебрежении национальными интересами, поддержке исключительно политической элиты, росте цен на топливо и продукты, да и в целом в грядущем экономическом кризисе. С его первыми признаками, по мнению французов, нынешний кабинет министров не справляется уже сейчас.

Для другой части избирателей Макрон - единственная надежда. Они считают, что только он может решить проблему с волной радикальных настроений в стране.

«Мне кажется, что он неплохо справился. Не понимаю, за что его все критикуют. Цены растут, это правда, но это не его вина. Думаю, с приходом нового президента это не изменится», - считает медсестра Одри.

Рейтинг Макрона незадолго до выборов просел и на фоне большого скандала с налоговым мошенничеством. Расследование британской газеты The Guardian обвинило в махинациях консалтинговое агентство, работающее с правительством Макрона.

«Вы злы на сохраняющееся неравенство, проблемы с экологией, повседневную незащищенность, трудности в обеспечении достойной жизни, тяжелый труд. Я хочу убедить вас в ближайшие дни, что наш проект является гораздо более сильным ответом, по сравнению с ультраправыми, на страхи и вызовы нашего времени. Вы можете рассчитывать на меня», - обратился к французам Макрон.

Конкурент Макрона - лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен - в противовес выступает за расширение диалога с Россией, выход Франции из НАТО и реформу Евросоюза. Еще перед предыдущими президентскими выборами пять лет назад она пыталась наладить контакт с Кремлем, приехав на встречу с Владимиром Путиным. Невзирая на критику, звучавшую в ее адрес со стороны французских политиков.

«Программа Ле Пен почти противоположна программе Эммануэля Макрона. Думаю, что в области международных отношений приход Марин Ле Пен к власти приведет к восстановлению отношений между Францией и Россией. Это очень важный пункт, который должен способствовать снижению напряженности между нашими государствами», - считает политолог Эммануэль Леруа.

Марин Ле Пен обещает снижение пенсионного возраста, индексацию пенсий и социальных выплат, решение проблем, связанных с миграционным кризисом. Французы уже нарекли ее защитницей прав бедняков. За свою карьеру она неоднократно призывала Евросоюз и США остановить давление на Москву. При этом еще в конце февраля ее участие в выборах оказалось под вопросом. Ле Пен пришлось приостанавливать избирательную кампанию из-за нехватки денег.

«Я верну порядок во Франции в течение пяти лет, чтобы позволить ей занять видное место в XXI веке, многообещающем и полном возможностей, поскольку помимо этого необходимо восстановить страну», - обратилась к французам Ле Пен.

Второй тур выборов пройдет уже через две недели, и его исход решат голоса, отданные избирателями за кандидатов, оставшихся за бортом гонки. Из четверых проигравших двое призвали сторонников голосовать за Ле Пен. Теперь Макрону предстоит решить, как перетянуть неопределившийся электорат на свою сторону. Так, он уже объявил о готовности участвовать в дебатах, которых перед первым туром избегал.