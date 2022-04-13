МО РФ опубликовало кадры уничтожения батареи гаубиц ВСУ с помощью БПЛА
В результате точного попадания огнем артиллерии украинские орудия и боекомплекты к ним были уничтожены.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Министерство обороны РФ опубликовало видео с моментом поражения батареи гаубиц Д-20 Вооруженных сил Украины российскими реактивными системами залпового огня «Град». Наведения систем осуществлялось с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Съемка обстрела также осуществлялась в беспилотника. Как сообщили в оборонном ведомстве, благодаря точному удару украинские гаубицы и боекомплекты были уничтожены.
Ранее министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей вертолетов армейской авиации в ходе спецоперации на Украине. В ролике показано уничтожение ими огневых позиций ПВО и бронетехники ВСУ.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов