Армия МО: ПВО России сбили два украинских БПЛА над Очаковым и Николаевым Ранее в Минобороне РФ заявляли об уничтожении двух украинских беспилотников над Бердянском и Мелитополем. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о двух сбитых БПЛА Украины над Очаковым и Николаевым. «Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе два беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Очаков и Николаев», - заявил представитель МО РФ. Ранее в МО РФ заявили об уничтожении двух украинских беспилотников над Бердянском и Мелитополем. Согласно заявлению генерал-майора Игоря Конашенкова, оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 32 военных объекта Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика