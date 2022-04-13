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Безопасных зон нет: кадры с места гибели пожилой пары в Ясиноватой из-за обстрела ВСУ

Станислав Иващенко
Марина Крижановская
05:59 13.04.2022
Тяжелой артиллерией и системами залпового огня ведутся обстрелы со стороны укрепрайона ВСУ в Авдеевке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В населенном пункте Ясиноватая Донецкой Народной Республики погибли два мирных жителя. Трагедия произошла в результате обстрелов с украинской стороны.

Еще четыре человека получили ранения. Об этом заявили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Неонацисты и украинские военные обстреливают жилые кварталы из тяжелой артиллерии и систем залпового огня. Сообщается, что снаряды летят со стороны мощного вражеского укрепрайона. Он располагается в Авдеевке.

Снаряды попадают и в многоэтажки, и в частный сектор. Отмечено, что безопасных зон в Ясиноватой нет. Местные жители говорят о беспрецедентном усилении обстрелов. Корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко побывал на месте гибели пожилой пары от рук киевских силовиков.

Корреспондент рассказал, что пять из десяти выпущенных по Ясиноватой снарядов «Града» упали возле школы.

«Одна болванка пробила асфальт на глубину около полуметра. В этот момент возле дороги шли 76-летняя женщина и 69-летний мужчина. Оба погибли от осколков», - рассказал корреспондент Станислав Иващенко.

Немногим ранее «Звезда» показала, как иностранная пресса узнает от жителей Мариуполя о провокациях Украины. Свидетельства местных жителей теперь могут слышать и записывать десятки иностранных журналистов. В некоторых районах города все еще идут бои.

Небольшими группами, под охраной журналистов проводят к Мариупольскому драмтеатру. Сколько тел остается под завалами, до сих пор неизвестно.

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