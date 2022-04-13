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#Материалы следствия: авиаудар по детскому садику и администрации Луганска

08:30 13.04.2022
«Звезда» продолжает собирать свидетельства преступлений украинских националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Власти Украины готовят серию провокаций в Ирпене под Киевом с целью обвинить Россию в преступлениях против мирных жителей. Об этих планах рассказали в Национальном Центре управления обороной, подчеркнув, что в городе ввели комендантский час и полную блокаду. А пока Киев готовит новые вбросы, Москва расследует реальные факты геноцида. Как, например, запредельный по жестокости украинский авиаудар по Луганску в июне 2014 года. Кадры его последствий мы публикуем в проекте «#Материалы следствия».

2 июня 2014 года, Луганск, центр города, 3 часа дня. Авиаудар, взрыв. Штурмовая авиация ВСУ наносит удар по детскому садику, жилым домам и зданию областной администрации. Погибли восемь человек. Около тридцати ранены.

Официально Киев попытался объяснить случившееся взрывом кондиционера на стене здания администрации. Атака украинских ВВС попала в объектив камер наблюдения и многочисленных очевидцев. Согласно отчету миссии ОБСЕ, в здания попали неуправляемые ракеты, которые были запущены самолетом. К таким же выводам пришли журналисты CNN, проводившие свое расследование.

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

Ранее в рамках проекта «#Материалы следствия» «Звезда» рассказала об одном из самых страшных дней донецкой Горловки, когда она трижды за день подверглась массированному артиллерийскому обстрелу.

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