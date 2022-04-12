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#Материалы следствия: один из самых страшных дней в истории мирной Горловки

09:01 12.04.2022
«Звезда» продолжает собирать свидетельства преступлений украинских националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Звезда» продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против мирных жителей Донбасса. Прямо сейчас - новые кадры в рамках проекта «#Материалы следствия». Военные преступления националистов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

27 июля 2014 года - один из самых страшных дней в истории Горловки, небольшого города в Донецкой области. Тогда он трижды подвергался массированному артиллерийскому обстрелу. В 05:30, 12:30 и 19:00 - центр города, жилые дома и магазины, школа, рынок и сквер.

По мирной Горловке стреляли системы залпового огня «Град», с территории, подконтрольной Киеву. С позиций 93-ей отдельной механизированной бригады ВСУ. В результате обстрелов ранило женщин и детей. Только за один день погибли 22 человека и 43 получили ранения разной степени тяжести. Самой младшей жертве циничного расстрела было всего десять месяцев.

Украинские военные нарушили Уголовный кодекс собственной страны, Женевские конвенции и нормы международного гуманитарного права. Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

Ранее в рамках проекта «#Материалы следствия» «Звезда» рассказала, как боевики украинских нацбатов стреляли по мирным жителям Мариуполя. Они уничтожали дома, не давали выйти, а когда люди шли за водой к колодцу - безжалостно их расстреливали.

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