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Товарооборот РФ и Китая по итогам I квартала вырос на 28,7% до 38,17 млрд долларов

Виталий Музыка
08:26 13.04.2022
Мартовский товарооборот России и Китая составил 11,66 млрд долларов: экспорт из КНР в РФ - 3,82 млрд долларов, импорт из РФ в КНР - 7,84 млрд.
Товарооборот РФ и Китая по итогам I квартала вырос на 28,7% до 38,17 млрд долларов
© Фото: Costfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Товарооборот РФ и КНР в первом квартале 2022 года вырос на 28,7% по сравнению с прошлым годом и достиг 38,17 млрд долларов. Об этом сообщает Главное таможенное управление Китая.

По данным ведомства, экспорт в Россию увеличился на 25,9% за три месяца и составил около 16,44 млрд долларов. Импорт товаров и услуг из РФ вырос на 31% до 21,73 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам восьми месяцев 2021 года вырос на 29,5% и составил 88,9 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

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