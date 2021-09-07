Товарооборот между Россией и Китаем с начала года вырос почти на 30%

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам восьми месяцев 2021 года вырос на 29,5% и составил 88,9 миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из опубликованных данных главного таможенного управления КНР.

Экспорт китайских товаров в Россию за отчетный период вырос на 31,6% в годовом выражении и составил 40,8 миллиарда долларов. Из России в Китай поставок стало больше на 27,8%, в общей сумме — на 48,2 миллиарда долларов.

По итогам 2020 года товарооборот между РФ и КНР упал на 2,9% и составил 107,8 миллиарда долларов, сообщает агентство «Прайм».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что РФ и Китай могут выйти на товарооборот в 200 миллиардов долларов уже к 2024 году. Он отметил, что двум странам удалось сохранить товарооборот в 2020 году на уровне 100 миллиардов долларов вопреки сложным условиям пандемии.