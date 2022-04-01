Водители дивизиона БРК «Бал» КФл показали вождение в экстремальных условиях в Дагестане

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Особое внимание уделяется занятию огневых позиций на неподготовленных участках, а также слаженности работы водителей и механиков-водителей при движении в колонне.

БРК «Бал» предназначен для сил береговой обороны КФл для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья. Комплекс оснащён противокорабельными ракетами.