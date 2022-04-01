Водители дивизиона БРК «Бал» КФл показали вождение в экстремальных условиях в Дагестане
Военнослужащие научатся преодолевать препятствия и заграждения, водные преграды, отработают приемы управления.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Водители и механики-водители подразделения ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл) приступили к тренировкам вождения боевых машин на полигоне Аданак в Республике Дагестан.
Механики-водители отрабатывают навыки вождения транспортно-перегрузочных машин и грузовых автомобилей повышенной проходимости «Урал» на дорогах и бездорожье, в различных погодных условиях, в светлое и темное время суток, а также отработают вождение техники в экстремальных условиях в рамках специального курса.