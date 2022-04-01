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Водители дивизиона БРК «Бал» КФл показали вождение в экстремальных условиях в Дагестане

03:08 01.04.2022
Военнослужащие научатся преодолевать препятствия и заграждения, водные преграды, отработают приемы управления.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Водители и механики-водители подразделения ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл) приступили к тренировкам вождения боевых машин на полигоне Аданак в Республике Дагестан.

Механики-водители отрабатывают навыки вождения транспортно-перегрузочных машин и грузовых автомобилей повышенной проходимости «Урал» на дорогах и бездорожье, в различных погодных условиях, в светлое и темное время суток, а также отработают вождение техники в экстремальных условиях в рамках специального курса.

© Минобороны РФ

Особое внимание уделяется занятию огневых позиций на неподготовленных участках, а также слаженности работы водителей и механиков-водителей при движении в колонне.

БРК «Бал» предназначен для сил береговой обороны КФл для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и противодесантной обороны побережья. Комплекс оснащён противокорабельными ракетами.

© Минобороны РФ

Ранее сообщалось, что боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Центрального военного округа отразили массированный авиаудар условного противника в ходе подготовки к боевым пускам зенитных управляемых ракет на учении в Астраханской области.

Материал подготовили: Николай Баранов, Виталий Музыка.

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