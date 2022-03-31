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С-400 «Триумф» ЦВО отразили массированный авиаудар «противника» на учении под Астраханью

04:44 31.03.2022
Учение сил ПВО ЦВО будет завершено в апреле боевыми пусками зенитных управляемых ракет.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» Центрального военного округа (ЦВО) отразили массированный авиаудар условного противника в ходе подготовки к боевым пускам зенитных управляемых ракет на учении в Астраханской области.

Боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ региона, в ходе которого обнаружили, распознали и «уничтожили» групповые цели, осуществлявшие массированный авиационный налет. Средства воздушного нападения условного противника действовали во всем диапазоне высот и скоростей. Интенсивность авианалета составляла до 5 целей в минуту. Боевые расчеты поразили самолеты, баллистические и крылатые ракеты «противника» электронными пусками. Кроме того, экипажи боевых машин выполнили перевод пусковых установок и командного пункта в походное положение, совершили марш в новый позиционный район для смены огневых позиций и заступили на боевое дежурство в новой зоне ответственности.

В учениях задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, около 1000 военнослужащих из числа боевых расчетов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», офицеров управления и командных пунктов двух дивизий противовоздушной обороны Центрального военного округа.

Ранее сообщалось, что расчеты берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии (КФл) выполнили боевые стрельбы с использованием автомата Калашникова АК-74 на полигоне Аданак в Республике Дагестан.

Материал подготовили: Николай Баранов, Виталий Музыка.

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