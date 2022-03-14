США запускает программу по противодействию иностранному влиянию в Центральной Европе

Агентство США по международному развитию (USAID) запускает региональную пятилетнюю программу, цель которой – поддержать демократические институты в странах Центральной Европы и усилить устойчивость к пагубному иностранному влиянию. Об этом сообщил RT.

«Программа будет нацелена на активизацию поддержки демократических норм и устойчивости к пагубному иностранному влиянию в политических системах стран региона путем укрепления потенциала гражданского общества, общественных движений, СМИ, политических партий, трудящихся и других демократических субъектов», – сказано в документе.

Программа затронет 8 стран: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию и Чехию, на ее реализацию выделено $35 млн.

В USAID подчеркнули, что программа будет поддерживать усилия США в борьбе с пагубным иностранным влиянием, для этого будут выявлены проблемы в каждой из задействованных стран и с их учетом разработаны меры противодействия.

Ранее сообщалось, что глава агентства USAID Марк Грин обсудил «Концепцию по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI) в Париже на встрече с представителями «Большой семерки».