Антонов назвал утверждения США о химоружии попыткой демонизировать РФ

Заявления США, что Россия якобы может применить химическое оружие на Украине являются очередной попыткой демонизировать РФ. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя слова пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

Ранее американский представитель, заявил, что американское правительство не располагает и не управляет биолабораториями на украинской территории, однако в нарушении установленных норм он в очередной раз обвинил Россию.

«Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства», - отметил Антонов.

Напомним, что ранее МО РФ представило документы, касающиеся военно-биологических программ, которые США осуществляли в лабораториях на Украине. При этом в российском оборонном ведомстве отмечали, что на территории Украины действовала сеть из около 30 лабораторий. По данным МО РФ, вероятно, можно говорить о попытках создания Соединенными Штатами биологических агентов, способных избирательно поражать этнические группы.

В свою очередь, начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов также заявил, что имеющиеся документы подтверждают факт многократной передачи биоматериалов граждан Украины за рубеж. Также были раскрыты подробности разработок по изучению распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве добавили, что Пентагон интересовался насекомыми-переносчиками опасных инфекций. Также в Минобороны заявили, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса.