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Театр «боевых действий»: как иностранная пресса узнает от жителей Мариуполя о провокациях Украины

Павел Кольцов
алиса краузова
00:51 13.04.2022
Украинская сторона продолжает разрушать улицы Мариуполя, обвиняя в «атаках» российских военных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В некоторых районах города все еще идут бои. Небольшими группами, под охраной журналистов проводят к Мариупольскому драмтеатру. Сколько тел остается под завалами, до сих пор неизвестно.

Подрыв театра - дело рук националистов, и есть свидетели, которые видели, как в подвал они заносили какие-то коробки, предварительно выгнав оттуда всех. На следующий день прогремел взрыв, после чего Киев обвинил Россию в бомбовом ударе.

На башне сидел украинский наводчик, но это здание не пострадало. Рядом находится сожженная многоэтажка. По дому без причины стреляли из танка.

«Родной украинский танк, который просто начал стрелять в этот дом на моих глазах. Я даже не верила, что такое может быть. Никакого ДНР, никаких войск России даже не было близко», - рассказала местная жительница Светлана Гаврик.

Сегодня свидетельства местных жителей слышат и записывают десятки иностранных журналистов.

«Украинская армия сделала это. Так люди говорят. Украинская армия и националисты удерживали людей, как живой щит. Стреляли в мирных граждан, разрушали здания», - отметила журналистка из Нидерландов Соня Ван Ден Енде.

Журналистов десятки, но не сотни, как по ту сторону линии фронта. Возможность работать в народных республиках есть, но далеко не всем это надо.

«Медиа следуют повестке Запада. Они заинтересованы, чтобы Украина победила. Все журналисты направлены на это. У президента США и его сына здесь есть бизнесы, и они заинтересованы в победе своей повестки», - высказала мнение Соня Ван Ден Енде.

Эта Мариупольская больница уже работает. В основном, оказывают неотложную помощь при осколочных и пулевых ранениях.

«Медикаменты у нас в ограниченном количестве. Многие обращаются с желанием помочь, предоставить лекарства. Списки даем:  что могут, нам привозят. То, что есть, предоставляем бесплатно», - объяснил и.о. главврача больницы Александр Мельников.

В этом медучреждении оказывают не только медицинскую помощь. Во дворе сотни мирных сейчас ждут раздачи воды.

Новая местная власть в городе уже есть. С журналистами встречается исполняющий обязанности главы Мариуполя.

«Накормить, напоить людей, дать им первоочередное медицинское обслуживание, собрать умерших», - озвучил задачи властей и.о. главы Мариуполя Константин Иващенко.

Пока проблема обеспечения продуктами решается за счет гуманитарной помощи. На пункте раздачи за ней выстраивается длинная очередь. Многие уже приходят сюда вместо прогулки, как Анна с трехлетней Ариной.

«Поначалу она была напугана, но мы объясняем ей, что это гром. Говорим, это злые дядьки ругаются, а добрые их выгоняют. Ну, она у нас уже знает, где прилет, где ракета, где бомба. Будем стараться, чтобы забыла это все», - поделилась местная жительница Анна Жоголко.

Активно собирает информацию о происходящем греческий журналист. В Мариуполе проживает больше ста тысяч этнических греков.

«Меня удивляет, потому что я не первый раз здесь, что я тут вижу только российскую сторону. Никого из мировых международных гуманитарных организаций», - подметил Афанасий Авгеринос.

У журналиста межарабского телевизионного канала в этой командировке много личного. В Мариуполе он разыскивает своих дядю и троюродную сестру. Последнюю информацию о них получал больше двух недель назад от соседей.

«Они были живы, но были в очень плохом состоянии, потому что мой дядька инвалид. Он парализован, он ходить не может, поэтому они и отказывались спускаться в подвал. В квартире все окна разбиты. Конечно, в очень тяжелых условиях», - отметил журналист из Ливана Салям Адиль.

Просит нас записать обращение. В надежде, что кто‐то увидит и отзовется.

«Проспект строителей, дом 72, квартира 20. Если что-то о них знаете... Если вы сами меня услышите, пожалуйста, дайте о себе знать через любое возможное средство», - обратился сотрудник прессы к своим родственникам.

Пресс-тур продолжается. Иностранные журналисты в сопровождении российских военных отправятся в соседнюю - Луганскую народную республику.

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