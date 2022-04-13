Bloomberg: экономический рост Финляндии вдвое замедлится по причине антироссийских санкций

Сообщается, что, согласно ранее представленному прогнозу в октябре 2021 года, рост ВВП Финляндии в 2022 году ожидался на уровне 3,5%, но теперь он был скорректирован до 1,8%.

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Согласно прогнозам, рост экономики Финляндии замедлится в два раза по сравнению с прогнозируемым ранее. В качестве причины указываются введенные против России санкции.

Информацию сообщило издание Bloomberg со ссылкой на финское исследовательское агентство Labour Institute for Economic Research LABORE.

В соответствии с прогнозом, представленным в октябре 2021 года, рост ВВП Финляндии в 2022 году ожидался на уровне 3,5%. Но теперь этот прогноз был скорректирован до 1,8%.

Сообщается, что в 2023 году показатель роста ВВП может составить всего 1,5%, а в 2024 - уже 1,4%.

Отмечено, что снижение темпа экономического роста страны связано с введенными в отношении России санкциями. Отмечено, что санкции также нанесли ущерб финской экономике.

В качестве дополнительных причин замедления роста экономики указаны нежелание финского бизнеса продолжать свою деятельность в России, «застой» в торговле с Российской Федерацией, а также «ухудшение экономических перспектив в Европе в целом».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что как только Россия продвинулась в разработке самолета МС-21, Запад начал блокировать стране доступ к композитным металлам. Лидер России отметил, что данная мера призвана не допустить того, чтобы отечественный самолет «не догнал» Boeing.