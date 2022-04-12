Путин: Запад тормозит развитие МС-21, чтобы мы не «обогнали» Boeing

По словам президента РФ, Запад перекрыл доступ к композитным металлам, как только в разработке российского пассажирского самолета наметились определенные успехи.

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Как только Россия продвинулась в разработке самолета МС-21, Запад начал блокировать стране доступ к композитным металлам, чтобы отечественный самолет «не догнал» Boeing. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом (МС-21. - Прим. ред.) продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же "шлеп" - и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований. Для чего? Только чтобы затормозить и чтобы наш продукт не вышел быстрее "Боинга" на рынок. Вот и все правила», - заявил Путин.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что на фоне введенных санкций Россия ускорит процесс реализации проектов отечественных пассажирских самолетов МС-21 и SSJ-100. Ключевая задача - сдвинуть реализацию программ на более ранние сроки.