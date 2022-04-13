Байден заявил, что мировой рост цен на продовольствие и бензин вызван спецоперацией РФ

Он призвал конгресс США в срочном порядке решить проблему с высокой инфляцией в стране.

© Фото: Минобороны России

Президент США Джо Байден заявил, что рост цен на продовольствие и бензин во всем мире вызван проводимой Россией специальной военной операцией.

«Мы видели сегодняшние данные об инфляции - 70% роста цен в марте пришлось на вызванное президентом России Владимиром Путиным повышение цен на бензин», - приводит слова Байдена ТАСС.

Американский президент призвал конгресс США в срочном порядке решить проблему с высокой инфляцией в стране.

Немногим ранее во время выступления Байден допустил очередную оговорку. И в который раз упомянул Китайскую республику.

Так, говоря о продовольственном кризисе, который может быть вызван ситуацией вокруг Украины, президент США упомянул Китай среди крупнейших в мире экспортеров пшеницы.