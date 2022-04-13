Глава СК поручил возбудить уголовное дело после обстрела погранпункта в Курской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела пограничного пункта в Курской области. По данным следствия, пограничники из РФ ответным огнем подавили огневые точки, жертв и разрушений зафиксировано не было.

«Главой СК России дано поручение провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления», - сказано в сообщении СК РФ, опубликованном в Telegram.

Ранее Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность действий украинских властей в отношении главы политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутата Верховной Рады Украины Виктора Медведчука, в том числе в связи с требованиями об обмене депутата на украинских военнопленных.