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Минобороны: более тысячи сложивших оружие в Мариуполе выведены в места временного содержания

22:10 13.04.2022
Помимо этого из Мариуполя с начала спецоперации удалось эвакуировать более 137 тысяч человек без участия Киева, отметили в Минобороны.
Минобороны: более тысячи сложивших оружие в Мариуполе выведены в места временного содержания
© Фото: Минобороны России
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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в места временного содержания были выведены 1 026 украинских военнослужащих, которые добровольно сложили оружие. По словам представителя Минобороны РФ, для военных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции и нормам международного гуманитарного права.

Помимо этого сложившие оружие обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается квалифицированная медпомощь. Начальник НЦУО РФ подчеркнул, что к ним не применяется насилие, военные также могут поддерживать связь с родными.

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, без какого-либо участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 137 199 человек, в том числе за истекшие сутки - 915», - отметил Мизинцев на брифинге.

Ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков сообщил, что в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих. По его словам, среди сдавшихся военнослужащих ВСУ - 162 офицера и 47 женщин. 

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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