МО РФ: ВСУ продолжают удерживать в качестве «живого щита» жителей в Запорожье и Краматорске
В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают удерживать в качестве «живого щита» жителей в Запорожье и Краматорске.
«Подразделения ВСУ в Запорожье (школа № 29) и Краматорске (школа № 20, здание больницы и станция переливания крови) продолжают оборудовать огневые позиции, при этом местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве "живого щита"», - заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Ранее в Министерстве обороны России озвучили количество уничтоженной техники ВСУ с начала специальной военной операции РФ по защите ЛДНР. По словам представителя военного ведомства, в частности, ВС РФ уничтожили 243 установки реактивных систем залпового огня ВСУ.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов