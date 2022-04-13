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МО РФ: ВСУ продолжают удерживать в качестве «живого щита» жителей в Запорожье и Краматорске

21:38 13.04.2022
Согласно заявлению МО РФ, местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве «живого щита» в данных населенных пунктах.
МО РФ: ВСУ продолжают удерживать в качестве «живого щита» жителей в Запорожье и Краматорске
© Фото: Jana Cavojska Keystone Press Agency Globallookpress
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В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают удерживать в качестве «живого щита» жителей в Запорожье и Краматорске.

«Подразделения ВСУ в Запорожье (школа № 29) и Краматорске (школа № 20, здание больницы и станция переливания крови) продолжают оборудовать огневые позиции, при этом местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве "живого щита"», - заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ранее в Министерстве обороны России озвучили количество уничтоженной техники ВСУ с начала специальной военной операции РФ по защите ЛДНР. По словам представителя военного ведомства, в частности, ВС РФ уничтожили 243 установки реактивных систем залпового огня ВСУ.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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