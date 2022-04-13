Армия МО РФ: ВСУ продолжают удерживать в качестве «живого щита» жителей в Запорожье и Краматорске Согласно заявлению МО РФ, местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве «живого щита» в данных населенных пунктах. © Фото: Jana Cavojska Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что подразделения Вооруженных сил Украины продолжают удерживать в качестве «живого щита» жителей в Запорожье и Краматорске. «Подразделения ВСУ в Запорожье (школа № 29) и Краматорске (школа № 20, здание больницы и станция переливания крови) продолжают оборудовать огневые позиции, при этом местные жители, медицинский персонал и пациенты насильно удерживаются в качестве "живого щита"», - заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее в Министерстве обороны России озвучили количество уничтоженной техники ВСУ с начала специальной военной операции РФ по защите ЛДНР. По словам представителя военного ведомства, в частности, ВС РФ уничтожили 243 установки реактивных систем залпового огня ВСУ. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика