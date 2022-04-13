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В Харькове заевршается формирование трех новых националистических батальонов Слабожанщина, Харькивчина-1 и Харькивчина-2. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, в составе данных формирований находятся заключенные, которые отбывали сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления в Алексеевской и 43-й исправительных колониях.

«Основными задачами этих батальонов являются: блокирование Харькова с южной стороны и предотвращение выхода из города местного населения, а также уничтожение подразделений ВСУ, в случае их отступления или попытки сдаться в плен», - объяснил начальник НЦУО РФ.

Также генерал-полковник рассказал, что ВСУ продолжают удерживать в качестве «живого щита» жителей в Запорожье и Краматорске.

Ранее пациент кременского дома-интерната Валерий Слепаченко рассказал корреспонденту «Звезды» о том, что бойцы ВСУ использовали здание как огневую точку во время боя с Народной милицией Луганской Народной Республики. По его словам, украинские солдаты не выпустили из интерната мирных жителей и использовали их как «живой щит».

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.