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МО РФ: в Николо-Васильевском монастыре Волновахского района неонацисты заблокировали более 450 человек

21:34 13.04.2022
Начальник НЦУО РФ подчеркнул, что украинские боевики с особым энтузиазмом применяют методы безжалостного обращения к мирным гражданам.
МО РФ: в Николо-Васильевском монастыре Волновахского района неонацисты заблокировали более 450 человек
© Фото: Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Globallookpress
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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Волновахском районе Донецкой Народной Республики на территории Николо-Васильевского монастыря неонацисты заблокировали свыше 450 мирных граждан, в числе которых - дети, женщины с младенцами, старики и тяжело больные люди, подключенные к аппаратам жизнеобеспечения, онкобольные и инсулино-зависимые.

«Монастырь и единственную ведущую к нему дорогу постоянно обстреливают из минометов и крупнокалиберных пулеметов, есть убитые и раненые. В обитель практически невозможно доставить жизненно важные медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости, а также провести эвакуацию людей», - отметил начальник НЦУО РФ на брифинге.

По словам Мизинцева, украинские боевики с особым энтузиазмом применяют к мирным гражданам методы безжалостного обращения с людьми, которые использовались фашистами еще в годы Великой Отечественной войны.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 253 иностранных гражданина из 11 государств. 

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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