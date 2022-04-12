МО РФ: в заложниках у националистов на Украине остаются 6 253 человека из 18 государств

Согласно заявлению МО РФ, в украинских портах также продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств.

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Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 6 253 иностранных гражданина из 11 государств. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Кроме того, в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 76 иностранных судов из 18 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», - сообщил представитель МО РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о поражении 38 военных объектов Украины. Согласно заявлению Минобороны РФ, среди них: склад боеприпасов в населенном пункте Тошковка в Луганской области, а также объекты в населенных пунктах Глазуновка, Пятигорское и Пришиб Харьковской области.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов