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РФ объявила персоной нон-грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве

Елизавета Потейчук
21:21 13.04.2022
Послу заявлен протест из-за принятого Чехией решения объявить персоной нон-грата советника-посланника посольства России в Праге.
РФ объявила персоной нон-грата старшего дипломата посольства Чехии в Москве
© Фото: Евгения Новоженина РИА Новости
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В министерстве иностранных дел России проинформировали, что посол Чешской Республики в России Витезлав Пивонька был вызван в ведомство сегодня, 13 апреля. Ему заявлен решительный протест от российской стороны из-за принятого Чехией решения объявить персоной нон-грата советника-посланника посольства России в Праге.

«Послу вручена нота Министерства об объявлении в качестве ответной меры «persona nоn grata» старшего дипломата Посольства Чехии в Москве, которому предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 16 апреля», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Напомним, Министерство иностранных дел России внесло в «черный список» 398 членов Палаты представителей Конгресса США в качестве ответной реакции на введение санкций администрацией президента Соединенных Штатов против 328 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания. Вместе с тем, внешнедипломатическое ведомство сообщило о введении санкций против 87 канадских сенаторов.

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