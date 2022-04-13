Захарова заявила, что ничто не помешает выполнению целей спецоперации

По словам Захаровой, ни поставки вооружения Киеву, ни запугивание не помешает выполнению целей и задач спецоперации по защите Донбасса.

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Ничто не помешает выполнению целей и задач специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР: ни поставки западными странами Киеву вооружений, ни запугивание. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Хочу еще раз подтвердить: никакие поставки Киеву западного оружия, ни террористические методы ведения боевых действий украинскими вооруженными формированиями, ничто, в том числе запугивания, пропаганда, фейки, дезинформация, угрозы - ничто это не помешает выполнению целей и задач, которые были обозначены руководством Российской Федерации», - цитирует РИА Новости Марию Захарову.

Ранее в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» официальный представитель МИД РФ рассказала, что с помощью действий вокруг Украины западные страны планируют разрушить Российскую Федерацию. По словам Марии Захаровой, речь идет об уничтожении политики, экономики и культуры России.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.