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«Остался истекать кровью»: сложивший оружие военный ВСУ о том, как сослуживцы бросили его на поле боя

Елизавета Потейчук
21:09 13.04.2022
Также раненые украинские военнослужащие рассказали о своем пребывании в больнице, в которой работают медики из РФ и ДНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Раненые военнослужащие украинских вооруженных сил, которые добровольно сложили оружие в Мариуполе, рассказали об условиях пребывания в медучреждении, где им оказывают медицинскую помощь специалисты из России и Донецкой Народной республики. Так, военнослужащий 36-й бригады морской пехоты ВСУ рассказал, что «медики делают свою работу» и предоставляют все необходимое.

«Жаловаться - грех, и не на что. Зачем наговаривать, если этого нет. Говорят, что относятся плохо, еще что-то, но такого нет. Каждый выполняет свою работу, свою обязанность», - говорит он.

Еще один украинский военный также расценил условия содержания в больнице как хорошие и отметил, что врачи предоставляют надлежащий медицинский уход, поэтому «никаких нареканий нет».

Также другой раненый рассказал, что его бросили сослуживцы прямо на поле боя и никто из них не оказал ему помощь. Вскоре его спасли военнослужащие ДНР.

«Подошли ко мне без криков, без угроз и сказали, что для меня война закончена, что они окажут мне первую медицинскую помощь. Оказали мне первую медицинскую помощь, я им очень благодарен, после чего доставили в подвал, накормили, дали попить воды. Через некоторое время меня погрузили и четыре квартала под обстрелами доставили меня до автомобиля, который привез меня в больницу. Они бежали и менялись. Я был очень удивлен, что это все так делается, потому что я враг для них», - описывает пациент.

Ранее пациентка кременского дома-интерната, которую в числе других использовали в качестве «живого щита» ВСУ, рассказала «Звезде», как украинские военнослужащие нагло пользовались их беспомощностью и как их спасли силы ЛДНР.

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