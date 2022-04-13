В стране и мире В Калмыкии задержан владелец Telegram-канала по делу о фейках о ВС РФ Игнат Далакян Согласно пресс-службе УФСБ Калмыкии, подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Калмыкии, владельца Telegram-канала. Об этом сообщила в среду пресс-служба УФСБ по республике. Как передает агентство РИА Новости, мужчина, подозревающийся в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных cил Российской Федерации, задержан. «На основании материалов региональных УФСБ и МВД отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Элисты по п. "а" и "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения», - говорится в сообщении. Ранее Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении депутата украинской Верховной Рады Наливайченко. Согласно заявлению СК РФ, политик высказал угрозы в адрес российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика