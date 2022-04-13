СК РФ завел дело на депутата Рады Наливайченко за призывы к насилию в отношении военных РФ

Согласно заявлению ведомства, депутат Верховной Рады высказал угрозы в адрес российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.

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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Валентина Наливайченко.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения)», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет установил, что депутат Рады в эфире одного из украинских телеканалов высказал угрозы в адрес военнослужащих РФ, которые принимают участие в специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР.

В заявлении говорится, что высказывания Наливайченко содержат признаки возбуждения вражды по отношению к военным Российской Федерации и направлены против интересов России.

Ранее представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко сообщила, что с украинскими военнослужащими, сложившими оружие в Мариуполе, будут проведены необходимые следственные действия. Показания украинских военнослужащих могут иметь важное значение для расследования уголовных дел по событиям в Донбассе и на Украине.