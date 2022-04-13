В МО РФ заявили о поражении 693 целей противника ракетными войсками и артиллерией

Удары были нанесены по скоплениям украинских войск, пунктам управления и складам.

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Российские ракетные войска и артиллерия поразили 693 цели ВСУ. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, удары были нанесены по скоплениям украинских войск, пунктам управления и складам.

«Ракетными войсками и артиллерией поражено 693 цели противника, из них: 676 мест скопления личного состава и техники, 11 пунктов управления, 5 складов материально-технического обеспечения», - заявил Конашенков на брифинге.

Также представитель Минобороны сообщил, что за сутки оперативно-тактическая авиация Вооруженных сил России поразила 46 военных объектов Украины в рамках проведения спецоперации. Среди них пункты управления, реактивные системы залпового огня и скопления боевой техники.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов