Армия МО: если попытки ударов по объектам в РФ продолжатся, ВС нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве Как отметили в военном ведомстве, от подобных решений российская армия до сих пор воздерживалась. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Российская сторона наблюдает попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. «Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», - сказал Конашенков на брифинге. Кроме того, представитель военного ведомства указал, что в Мариуполе полностью освобожден от националистов морской торговый порт. Ранее журналистка Марина Ахмедова рассказала о преступлениях ВСУ против мирных граждан Донбасса. Граждане также поведали ей о том, как украинские военные «играли с ними в морской бой», расстреливая дома мирных жителей танками. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика