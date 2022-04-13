МО: если попытки ударов по объектам в РФ продолжатся, ВС нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве
Российская сторона наблюдает попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.
«Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», - сказал Конашенков на брифинге.
Кроме того, представитель военного ведомства указал, что в Мариуполе полностью освобожден от националистов морской торговый порт.
Ранее журналистка Марина Ахмедова рассказала о преступлениях ВСУ против мирных граждан Донбасса. Граждане также поведали ей о том, как украинские военные «играли с ними в морской бой», расстреливая дома мирных жителей танками.
Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.