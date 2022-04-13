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«Дети горели»: журналистка Ахмедова о преступлениях ВСУ против мирных граждан Донбасса

Елизавета Потейчук
18:31 13.04.2022
Марина Ахмедова собирает факты преступлений украинских военных против мирного населения во время спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Член совета по правам человека при президенте РФ, журналист и писатель Марина Ахмедова начала работать в Донбассе с 2014 года. Во время проведения специальной операции журналистка собирает факты преступлений украинских военных и нацбатальонов против мирного населения, общается с гражданами и опровергает фейки Киева и зарубежных СМИ о боевых действиях на Украине.

В беседе со «Звездой» Ахмедова отметила, что ей удалось узнать множество трагических историй, которые происходили с мирным населением различных населенных пунктов Украины. Журналистка рассказала одну из историй, которую она узнала, побывав в ожоговом отделении больницы, куда привезли жителей Мариуполя.

«Я говорила позавчера с женщиной, у которой было семеро детей, они жили в Мариуполе, и когда начались боевые действия, когда украинская армия начала прикрываться этими мирными жителями, в одну из ночей к ним в квартиру залетел снаряд, и он как раз попал на то место, где спали ее дети и ее муж, а она спала в кладовке вместе с новорожденным ребенком, который как раз родился 24 февраля. Дети горели, они ей кричали: “Мама, спаси!” - и она смогла вытянуть только троих», - говорит Ахмедова.

Писатель также добавила, что говорила с женщинами Волновахи о том, почему они не выехали из города, несмотря на непрекращающиеся обстрелы.

«Они мне сказали, что пригнали автобус, сказали, что вывозят людей. Посадили людей, сняли это все, как они их эвакуируют, вывезли за пределы поселка, а потом им сказали: “Выходите и идите куда хотите”. А что им делать? Они вернулись в свои дома, но только их дома уже были заняты украинскими военными и оттуда они уже вели обстрел», - рассказала Ахмедова.

Граждане также поведали журналистке о том, как украинские военные «играли с ними в морской бой», расстреливая дома мирных жителей танками.

«Даже сейчас, когда их (мирных граждан. - Прим. ред.) в принципе освободили, у них остался за эти восемь лет такой страх, что они боятся, что вернется та же Украина и им придется снова прятаться в подвалах и спасать каким-то образом свои жизни, но при этом они даже в этой ситуации боятся называть их (украинских военных. - Прим. ред.) не своей армией», - описывает Ахмедова.

Журналистка также заявила о том, что для европейских политиков обстановка будто складывается лучше, когда на Украине проливается кровь.

«Складывается такое впечатление, что для европейских политиков чем кровавее будет на Украине, тем для них лучше. Потому что как русских, так и украинцев они считают людьми второго сорта, и чем больше нас тут погибнет для того, чтобы их цивилизация могла продолжать существовать и процветать, тем для них лучше», - резюмировала писатель.

Ранее итальянский журналист Джорджио Бьянки написал обращение к президенту Италии Серджо Маттарелле на фоне событий на Украине. Мужчина побывал в Мариуполе, где собственными глазами видел происходящий ужас, который творился на улицах полуразрушенного города.

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