Жена Медведчука обратилась к Эрдогану с просьбой помочь освободить ее мужа

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Супруга главы политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать содействие в освобождении ее мужа после задержания украинскими властями. Женщина назвала удерживание Медведчука «проявлением терроризма» и отметила, что политик не нарушал никаких законов.

«Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к Вам прислушиваются. Прошу Вас, уважаемый господин президент, использовать Ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, Виктора Медведчука», - сказала Марченко в видеообращении, опубликованном на ее YouTube-канале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное преследование Виктора Медведчука является яркой иллюстрацией того, что собой представляет киевский режим. Вместе с тем официальный представитель Кремля отмечал, что судебный процесс против политика «абсолютно политически мотивирован».