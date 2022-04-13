Песков: Медведчук принял непростое решение остаться на Украине и участвовать в судилище против себя

© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что депутат Верховной рады Украины, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук всегда выступал против войны и расширения конфликта в Донбассе. По словам Пескова, судебный процесс против политика «абсолютно политически мотивирован».

«Медведчук и тогда не покинул Украину, принял очень непростое решение участвовать в этом судилище», - заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию якобы задержанного Виктора Медведчука. На фото был изображен человек в наручниках и военной форме, который похож на украинского депутата.