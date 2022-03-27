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«Вы потеряли связь с реальностью»: побывавший в Мариуполе итальянский журналист обратился к своему правительству

Виктория Ивашечкина
00:33 27.03.2022
Также мужчина раскритиковал Запад за введение санкций против России, указав на их абсурдность.
«Вы потеряли связь с реальностью»: побывавший в Мариуполе итальянский журналист обратился к своему правительству
© Фото: Maximilian Clarke, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Итальянский журналист Джорджио Бьянки написал обращение к президенту Италии Серджо Маттарелле на фоне событий на Украине. Мужчина побывал в Мариуполе, где собственными глазами видел происходящий ужас, который творился на улицах полуразрушенного города. 

Помимо этого, Бьянки назвал обстановку в Италии «гротескной». По словам журналиста, в стране «спорят о четвертой или пятой дозе вакцины (от коронавируса - Прим.ред.), если ее лучше сделать сейчас или осенью, в то время, когда мы находимся на пороге третьей мировой войны». 

«Я считаю, что у нас никогда не было цивилизации. Мы никогда не сможем победить этих людей, потому что мы уже ничто», - подчеркнул журналист в обращении к президенту Италии.

Джорджио Бьянки также обвинил тех, кто с экранов телевизора говорит о морали, а также о том, что президент России Владимир Путин является «преступником».

«В эти дни годовщина разрушения Белграда вице-премьером Маттареллой, премьер-министром коммунистом Д'Алема. Если Путин преступник, то Буш отец и сын, Обама, Блэр, Клинтон, Маттарелла - преступники», - отметил журналист.

Джорджио Бьянки в своем обращении раскритиковал действия Запада за вводимые санкции против России на фоне военной спецоперации, порой очень абсурдные.

«Это сумасшедший мир, где вы потеряли связь с реальностью. Вы туфтой воюете против танков и бомб, Россия назад не будет отступать. Она не проигрывает, она выигрывает», - подчеркнул журналист.

Во время поездки в украинский Мариуполь, как рассказывает мужчина, ему удалось поговорить с местными жителями, которые жаловались на то, что им приходилось находиться в подвале, быть под обстрелами неонацистских батальонов.

«Они опустошали квартиры, чтобы спустить людей вниз, когда сами оставались в квартирах, чтобы стрелять. Это неонацистские батальоны. Я заходил в их бывшие базы, где видел свастики, книги об "СС", книги о Муссолини» - подчеркивает журналист в обращении.

Говоря об Украине, Бьянки отметил, что это «государство, которое перестало быть демократическим в 2014 году в результате неонацистского переворота». Журналист обвинил и нынешнего президента страны, подчеркнув, что в его словах и обещаниях нет истины.

«У России нет проблем, она может не торопиться. У нее есть зерно, пшеница, сырье, нефть, газ, бескрайняя и малонаселенная территория», - подытожил в своем обращении к итальянскому лидеру журналист.

Глава ДНР Денис Пушилин в соцсетях сообщил, что сейчас Бьянки находится на территории республики. Он также подчеркнул, что власти ДНР всегда открыты к тому, чтобы показать реальную картину происходящего.

«Возможность видеть своими глазами все, что происходит, а также смелость выражать объективную точку зрения приводят вот к таким обращениям. Мы всегда открыты для журналистов и готовы как можно большему количеству СМИ показывать реальную картину происходящего в Донбассе», - отметил Пушилин.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Главная цель операции, подчеркнули в Кремле, не оккупация Украины, а ее полная демилитаризация и денацификация.

Ранее сообщалось, что иностранным журналистам показали атакованную ВСУ школу в Горловке. В группу вошли полсотни представителей прессы из 20-ти стран мира. После увиденного, журналисты признают, что Донбассу необходима была защита России.

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