По словам Леонида Пасечника, миссия за все время работы ни разу не поспособствовала выполнению Украиной Минских соглашений.

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Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что с 30 апреля на территории республики будет запрещена деятельность Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ). По словам руководителя, за восемь лет работы миссия ни разу не потребовала от Украины соблюдать Минские соглашения.

«Вопреки окончанию мандата, луганская команда ОБСЕ в одностороннем порядке приняла решение продолжить свою деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР. Как руководитель признанного Российской Федерацией государства, я принял решение запретить деятельность СММ ОБСЕ на территории республики с 30 апреля текущего года», - написал Пасечник в Telegram.

Ранее источники в силовых структурах сообщили RT, что миссия ОБСЕ могла передавать украинской армии данные о расположении сил и объектов Народной милиции ДНР. Сообщается, что силовые структуры обнаружили в ряде поселков технические устройства организации, которые, по всей видимости, помогали корректировать удары украинских военных.