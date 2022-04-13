Захарова заявила, что переговоры РФ и Украины продолжаются в онлайн-формате

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Переговоры российской и украинской делегаций об урегулировании ситуации на Украине продолжаются в онлайн-формате. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что украинская сторона продолжает затягивать процесс, а не направлять усилия на достижение договоренности.

«Продолжаются российско-украинские переговоры по договору об урегулировании ситуации на Украине, они ведутся в онлайн-формате... К сожалению, украинская делегация, как это происходило на протяжении всех семи-восьми лет, в данном случае семи лет, так как речь идет о контактной группе в "нормандском формате", направляет усилия не на достижение договоренностей, а на затягивание переговоров. Мы эту тактику знаем», - заявила Захарова на брифинге.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский ведет напряженную работу в качестве переговорщика, однако в настоящее время заявлять еще не о чем.