Песков: Мединский ведет напряженную работу в переговорах с Украиной, но пока заявлять не о чем

По словам пресс-секретаря президента РФ, заявления делаются по мере поступления информации и на данный момент оглашать нечего.

© Фото: Сергей Карпухин, РИА Новости

Глава российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский ведет напряженную работу в качестве переговорщика, однако в настоящее время заявлять еще не о чем. Об этом сообщил официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Заявления делаются по мере того, как поступает информация и как появляются поводы для оглашения тех или иных результатов. Сейчас пока не о чем заявлять. Мединский продолжает весьма и весьма напряженную работу», - сказал Песков в беседе с журналистами.

Напомним, 29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров России и Украины. По их итогам Владимир Мединский озвучил сформулированные Украиной предложения о нейтральном и безъядерном статусе. Он отметил, что Киев предлагает такой статус при условии наличия стран, гарантирующих безопасность Украины.