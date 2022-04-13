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«Они нелюди»: пациент интерната рассказал, что ВСУ использовали его как «живой щит»

Алексей Курильченко
Валентин Гвоздев
17:04 13.04.2022
Пациент рассказал, что украинская армия превратила здание интерната в огневую точку, по потом бойцам ЛНР удалось эвакуировать мирных жителей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пациент кременского дома-интерната Валерий Слепаченко рассказал корреспонденту «Звезды» о том, что бойцы ВСУ использовали здание как огневую точку по время боя с Народной милицией Луганской народной республики. При этом украинские солдаты не выпустили из интерната мирных жителей и использовали их как живой щит.

«Украинская армия приехала, сказал, что будет нас защищать. На следующий день началось это все... Начались обстрелы, много людей погибло. Украинская армия ушла сразу - подпалила интернат и ушла. Они нас выставили как щит. Второй этаж был "тяжелый", там одни лежачие. Они (солдаты ВСУ - прим.ред) начали отстреливаться со всех сторон, чтобы не пустить с леса (бойцов ЛНР - прим.ред.)», - рассказал Валерий.

После того, как украинские военные оставили дом-интернат, бойцы Народной милиции ЛНР помогли пациентам эвакуироваться из опасного места и обеспечили всем необходимым.

«Мы выбежали, нам сказали - давайте в лес, подальше отсюда. А там дальше хутор, мы там два-три дня пробыли. Кормили там, все нормально. Обижаться не на что. А вот на украинскую армию... Нелюди они. Чтобы нас так, щитами поставить. Я никогда не думал, что так будет», - рассказал Валерий.

Ранее в Макеевке под Донецком снаряд украинских боевиков угодил в жилой дом. Целый день украинские войска вели стрельбу по Петровскому району из РСЗО «Град», несколько домов разрушено.

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