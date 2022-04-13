Пациентка донбасского интерната рассказала, как военные РФ спасли ее из пожара

Пациенты вызвали МЧС на место ЧП, но по словам Елены Литвиновой, украинские военнослужащие не пускали в здание спасателей.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Украинские военнослужащие скрывались в доме-интернате для пожилых и инвалидов в городе Кременная в Луганской области. Об этом рассказала «Звезде» пациентка Елена Литвинова.

«Они у нас скрывались. Мы на четвертом этаже находились, они на втором обитали, а там лежачие люди были», - поделилась она.

В ходе боестолкновений в интернате начался пожар, коридоры и комнаты наполнил едкий дым. Пациенты вызвали МЧС на место ЧП, но по словам Литвиновой, украинские военнослужащие не пускали в здание спасателей.

«Люди горели. Когда пожар начался, мы давай выскакивать. Люди орут, горят живьем, живьем горят люди», - добавила Елена.

Она рассказала, что обстрелы не прекращались, но российские сделали коридор для пациентов больницы и помогли покинуть пансионат мирным гражданам. Им показали, в каком направлении бежать.

«Хлопцы-россияне... Через плечи, через автоматы. Дай Бог им здоровья. Сколько нас осталось. Ужас», - рассказала пациентка.

Другой пациент Слепаченко рассказал, что украинские военнослужащие использовали здание как огневую точку по время боя с Народной милицией Луганской народной республики.