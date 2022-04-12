Тайник и зажигательные смеси: кадры задержания сторонника «Правого сектора»*, обученного НАТО
ФСБ России совместно с МВД РФ задержан уроженец Москвы, сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»*. Мужчина служил в ВСУ в период с 2017 по 2019 год и окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО в Львовской области.
По данным ФСБ, занятия проходили под руководством иностранных инструкторов из США, Великобритании и Канады. Задержанный также награжден тремя украинскими госнаградами за участие в боевых действиях в Донбассе. Гражданство Украины получил в 2019 году указом президента Украины Владимира Зеленского, в январе 2022 года вернулся на территорию России.
В тайнике мужчины правоохранители обнаружили холодное оружие, символику «Правого сектора»* и самодельные зажигательные устройства. В отношении задержанного националиста возбуждено уголовное дело.
Необходимые оперативные мероприятия и следственные действия, а также установление и задержание возможных соучастников продолжаются.
* «Правый сектор» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.