Тайник и зажигательные смеси: кадры задержания сторонника «Правого сектора»*, обученного НАТО

Необходимые оперативные мероприятия и следственные действия, а также установление и задержание возможных соучастников продолжаются.

© Видео: ЦОС ФСБ РФ © Фото: ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России совместно с МВД РФ задержан уроженец Москвы, сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»*. Мужчина служил в ВСУ в период с 2017 по 2019 год и окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО в Львовской области.

По данным ФСБ, занятия проходили под руководством иностранных инструкторов из США, Великобритании и Канады. Задержанный также награжден тремя украинскими госнаградами за участие в боевых действиях в Донбассе. Гражданство Украины получил в 2019 году указом президента Украины Владимира Зеленского, в январе 2022 года вернулся на территорию России.

В тайнике мужчины правоохранители обнаружили холодное оружие, символику «Правого сектора»* и самодельные зажигательные устройства. В отношении задержанного националиста возбуждено уголовное дело.

Необходимые оперативные мероприятия и следственные действия, а также установление и задержание возможных соучастников продолжаются.

* «Правый сектор» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.