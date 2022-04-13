Глава «Ростеха» заявил, что авиакомпании РФ начнут получать Ту-214 и Ил-96 с 2024 года

© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Первые поставки самолетов Ту-214 и Ил-96 для российских авиакомпаний планируются в 2024 году. Об этом заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Эти самолеты уже поставляются, пока - небольшая серия в интересах спецзаказчиков, идет наращивание объемов производства. Первые поставки для авиакомпаний планируются в 2024 году», - цитирует РИА Новости Чемезова.

По словам главы «Ростеха», основной акцент делается на Ту-214. Самолет Ил-96 не планируется быть массовым. Как сообщает Чемезов, рост производства Ту-214 будет в три раза - это свыше 70 самолетов до 2030 года.

Ранее Сергей Чемезов сообщал о начале серийного производства среднемагистральных лайнеров МС-21 в 2024 году. Эту разработку глава «Ростеха» обозначил как одну из самых современных и перспективных авиаразработок Российской Федерации.