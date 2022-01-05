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Чемезов сообщил о начале серийного производства МС-21 в 2024 году

Алексей Курильченко
11:27 05.01.2022
Среднемагистральный лайнер будет производиться полностью из российских компонентов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: UAC, Globallookpress
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Начала серийного производства среднемагистральных лайнеров МС-21 запланировано на 2024 год. Об этом сообщил глава компании «Ростех» Сергей Чемезов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«В 2024 году начнется серийное производство самолетов полностью российского производства, с двигателем российского производства», - заявил Чемезов.

Ранее Чемезов обозначил МС-21 как одну из самых современных и перспективных авиаразработок России, с которыми страна будет выходить на международную арену. Среди преимуществ самолета, по его словам, такие, как просторный салон, современный двигатель, композитные материалы конструкции и бортовые системы нового поколения.

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