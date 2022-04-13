В «Сбере» сообщили об ограничении оплаты картами «Мир» через SberPay

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В Сбербанке сообщили, что бесконтактная оплата банковскими картами «Мир» через смартфоны с технологией NFC при помощи сервиса SberPay ограничена с сегодняшнего дня, 13 апреля. Как отметили в колл-центре Сбербанка, данная мера связана с решением технического партнера.

«С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис», - передает РИА Новости сообщение представителей банка.

Но клиенты Сбербанка по-прежнему имеют возможность платить смартфонами, и для этого следует привязать карту «Мир» к Mir Pay или Samsung Pay. Вместе с тем в банке порекомендовали пользоваться любыми пластиковыми картами Сбербанка.

Ранее в магазине Google Play пропал доступ к мобильному приложению «СберБанк Онлайн» на платформе Android. В пресс-службе банка отметили, что приложение можно скачать с официального сайта.